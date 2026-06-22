В Башкирии системно усиливают антитеррористическую защищенность

Как отметил на оперативном совещании в ЦУРе Глава республики Радий Хабиров, оперативный штаб является частью единого национального центра управления процессами по защите безопасности объектов и территории региона.
«И решения оперативного штаба республики согласно указу президента являются обязательными для всех предприятий, организаций и руководителей на территории Республики Башкортостан в части, касающейся обеспечения безопасности, — подчеркнул Радий Хабиров. — Сами видите, что происходит, через день объявляется то беспилотная, то ракетная опасность. Ну я хочу сказать, что мы системно, последовательно занимаемся усилением антитеррористической защищенности».
Ранее вопросы усиления систем активной и пассивной защиты инфраструктурных и промышленных объектов обсудили 19 июня на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперштаба Башкирии под руководством Радия Хабирова.
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