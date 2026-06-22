Указ о награждении медалями «Материнская слава» подписал Глава Башкирии

В Башкирии издан указ Главы республики «О награждении многодетных матерей медалью „Материнская слава“». Документ есть в распоряжении «Башинформа».

Заслуженную награду получили 50 матерей, проживающих на территории нашего региона. Среди награждаемых жительницы районов республики, а также городов Сибай, Нефтекамск, Октябрьский и Уфа. Лидерами по числу награжденных стали Баймакский, Гафурийский, Иглинский, Мелеузовский и Туймазинский районы.

Напомним, медаль «Материнская слава» учреждена в Башкирии в 1998 году. Эта награда, согласно региональному законодательству, вручается женщинам, воспитывающим пять и более детей.