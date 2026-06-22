Развитием городов Башкирии займется экспертная комиссия

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. Как уточняется в постановлении правительства, межведомственная комиссия создана для экспертного и информационного содействия республиканским исполнительным органам, органам местного самоуправления.

В числе возложенных на Комиссию функций — экспертиза и анализ проектов документов стратегического планирования, территориального планирования; оценка качества и обоснованности управленческих решений, принимаемых республиканскими исполнительными органами и

органами местного самоуправления РБ, «в части их влияния на социально-экономическое и пространственное развитие территорий».

Кроме того, Комиссия рассматривает предложения по синхронизации планов развития транспортной, энергетической, жилищной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктур; готовит рекомендации по внедрению и развитию цифровой платформы управления пространственным развитием городов; вырабатывает предложения по повышению эффективности бюджетных расходов, направляемых на развитие транспортной, энергетической, жилищной, жилищно-коммунальной и социальной

инфраструктур и т. д.

Возглавляет межведомственную экспертную комиссию по социально-экономическому и пространственному развитию городов республики премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.