Развитием городов Башкирии займется экспертная комиссия

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. Как уточняется в постановлении правительства, межведомственная комиссия создана для экспертного и информационного содействия республиканским исполнительным органам, органам местного самоуправления.
В числе возложенных на Комиссию функций — экспертиза и анализ проектов документов стратегического планирования, территориального планирования; оценка качества и обоснованности управленческих решений, принимаемых республиканскими исполнительными органами и
органами местного самоуправления РБ, «в части их влияния на социально-экономическое и пространственное развитие территорий».
Кроме того, Комиссия рассматривает предложения по синхронизации планов развития транспортной, энергетической, жилищной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктур; готовит рекомендации по внедрению и развитию цифровой платформы управления пространственным развитием городов; вырабатывает предложения по повышению эффективности бюджетных расходов, направляемых на развитие транспортной, энергетической, жилищной, жилищно-коммунальной и социальной
инфраструктур и т. д.
Возглавляет межведомственную экспертную комиссию по социально-экономическому и пространственному развитию городов республики премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.
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