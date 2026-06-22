Глава Башкирии по итогам Медиафорума СМИ высказался об информационной войне

Республиканские, муниципальные, независимые СМИ делают огромную работу и ведут непростую информационную войну. Об этом в понедельник на оперативном совещании правительства, подводя итоги V Медиафорума СМИ Башкирии, заявил Глава республики Радий Хабиров.

– Надо было с ними пообщаться, наполнить их силой. Это наши главные партнеры, они ведут свою тяжелую, непростую информационную войну, – подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, V Медиафорум СМИ Республики Башкортостан прошел в уфимском конгресс-холле «Торатау». Здесь собрались более 300 представителей медиасферы — руководители и журналисты государственных и муниципальных СМИ, военкоры, эксперты в области информационной безопасности и новых медиа. Девизом мероприятия стал слоган «Всё для Победы!».