Глава Башкирии по итогам Медиафорума СМИ высказался об информационной войне

Республиканские, муниципальные, независимые СМИ делают огромную работу и ведут непростую информационную войну. Об этом в понедельник на оперативном совещании правительства, подводя итоги V Медиафорума СМИ Башкирии, заявил Глава республики Радий Хабиров.
– Надо было с ними пообщаться, наполнить их силой. Это наши главные партнеры, они ведут свою тяжелую, непростую информационную войну, – подчеркнул Радий Хабиров.
Напомним, V Медиафорум СМИ Республики Башкортостан прошел в уфимском конгресс-холле «Торатау». Здесь собрались более 300 представителей медиасферы — руководители и журналисты государственных и муниципальных СМИ, военкоры, эксперты в области информационной безопасности и новых медиа. Девизом мероприятия стал слоган «Всё для Победы!».
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