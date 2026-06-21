Владимир Путин наградил жителей Башкирии

Как выяснил «Башинформ», среди отмеченных за заслуги есть и жители Башкирии.

Из документа следует, что за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждены супруги Олег и Зухра Березовские. Медалью ордена «Родительская слава» — супруги Радик и Ильзида Бахрамовы.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю СОШ имени М. Фархутдинова села Мичуринск Шаранского района Владиславу Акбулатову.

За заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации» присвоено директору Илишевского лесхоза Фидрату Якупову.