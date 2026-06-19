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05:02 (UTC+5), 19 Июня 2026

В Госдуме примут закон о «Почте России» до конца сессии

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, «Почта России — стратегическое предприятие, решающее важные социальные задачи».

Фото: Олег Яровиков | Архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

Государственная Дума планирует принять закон, направленный на поддержку «Почты России», до конца текущей сессии.

Планируется обсудить законопроект, направленный на поддержку «Почты России», на заседании Совета ГД 22 июня, а 23 июня — рассмотреть в первом чтении, сказал Вячеслав Володин. Он уточнил, что окончательное принятие закона планируется до завершения сессии. 

«Задача состоит в том, чтобы сохранить отделения «Почты России», где бы они ни находились. Для более 30 миллионов граждан малонаселенных пунктов почта обеспечивает доступ к товарам первой необходимости и государственным сервисам, а более 8 миллионов пенсионеров получают через нее пенсии с доставкой на дом», — подчеркнул он. 

Вячеслав Володин добавил, что в работе «Почты России» накопилось много проблем, это низкие зарплаты, нехватка почтальонов, закрытие почтовых отделений, особенно в сельских населенных пунктах. Он уточнил, что из 42,4 тысячи отделений сети почтовой связи сегодня временно не работает 6,7 тысячи отделений, то есть почти каждое шестое.

В 2025 году мы писали, что вопросы модернизации отделений «Почты России» обсуждали на оперативном совещании правительства в Башкирии.

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