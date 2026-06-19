Радий Хабиров рассказал о работе поездов здоровья

Почти 90 тысяч жителей Башкортостана стали пациентами наших поездов здоровья в этом году. Медики выездных бригад провели 24,7 тысячи обследований – флюорографий, маммографий, УЗИ, приняли более 5 тысяч детей. Об этом сообщил в своих социальных сетях Глава республики Радий Хабиров.

«Напомню, ежегодная акция «Здоровья республика – здоровый регион» стартовала в апреле и продлится до сентября. Как и в предыдущие годы, она охватит почти всю республику, передвижные модули приедут в самые отдаленные села и деревни.

Уже есть тревожные сигналы – врачи диагностировали почти 5 тысяч заболеваний. Есть вопросы к уровню глюкозы, холестерина, у многих высокое давление, лишний вес. Если начать лечение прямо сейчас, в будущем это поможет избежать больших проблем.

Такая ежегодная выездная диспансеризация – важный инструмент в борьбе за здоровье жителей республики. Наш Минздрав проводит ее при поддержке «Единой России». Обязательно продолжим ее и в дальнейшем. А сегодня в преддверии Дня медицинского работника наградили врачей, фельдшеров и медсестер, которые участвуют в нашей акции. Низкий поклон за эту важную работу».