В Башкирии начался прием документов кандидатов в депутаты Госдумы

Документы по выдвижению кандидатов в депутаты Госдумы принимаются в территориальных избирательных комиссиях Башкирии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий, сообщает ЦИК РБ.

В период с 17 июня по 11 июля 2026 года принимаются документы от кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения. В период с 17 июня по 22 июля 2026 года – от кандидатов, выдвинутых политическими партиями по одномандатным избирательным округам и включенных в заверенные списки ЦИК России.

Документы на регистрацию кандидата принимаются в период с 6 июля по 5 августа 2026 года.