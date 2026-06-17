Зампред «Движения первых» оценила достижения Башкирии в работе с молодежью

Заместитель председателя правления «Движения первых» Ксения Янова высоко оценила достижения региона в сфере работы с молодёжью в республике.
– Третий год подряд Башкортостан занимает первое место в грантовом конкурсе «Движения первых» – по числу победителей и объёму привлечённых средств, – сказала Ксения Янова. – В этом году республика закрепила успех, став лидером и по количеству призёров конкурса первичных отделений. Это результат большой командной работы, вовлечённости и системного подхода к молодёжной политике.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.