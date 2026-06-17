Зампред «Движения первых» оценила достижения Башкирии в работе с молодежью

Заместитель председателя правления «Движения первых» Ксения Янова высоко оценила достижения региона в сфере работы с молодёжью в республике.

– Третий год подряд Башкортостан занимает первое место в грантовом конкурсе «Движения первых» – по числу победителей и объёму привлечённых средств, – сказала Ксения Янова. – В этом году республика закрепила успех, став лидером и по количеству призёров конкурса первичных отделений. Это результат большой командной работы, вовлечённости и системного подхода к молодёжной политике.