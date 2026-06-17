В Уфе ответят на вопросы по защите прав потребителей

18 июня с 10:00 до 12:00 уфимцы могут обратиться на «прямую линию» по защите прав потребителей. Ее организует управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы.
Специалисты готовы проконсультировать по всем интересующим вопросам и помочь найти решение в конкретных случаях, связанных с приобретением некачественных товаров, нарушением сроков оказания услуг, обменом товара надлежащего качества и другим. Звонки будут принимать по номеру: +7 (347) 279-06-04.
В этот же день с 15:00 до 17:00 в МФЦ на Губайдуллина, 6 выездные консультации проведут специалисты администрации Уфы, министерства торговли и услуг РБ, управления Роспотребнадзора по РБ и других контролирующих органов.
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