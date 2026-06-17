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13:29 (UTC+5), 17 Июня 2026

В Башкирии в праймериз «Единой России» приняло 18 участников СВО

Фото: Азат Гиззатуллин | «Башинформ»
Сергей Николаев

В Башкирии в предварительном голосовании по выборам депутатов Государственной Думы зарегистрировано 122 кандидата, 18 из них – участники СВО. Конкуренция составила 10 кандидатов на одно место. В списке в итоге было 104 кандидата. Эти цифры на конференции регионального отделения «Единой России» сегодня озвучил секретарь регионального отделения партии Радий Хабиров.

В праймериз  в республике приняли участие более 320 тысяч человек, 10,9% от общего количества избирателей республики. Это один из самых высоких показателей по стране. В праймериз «Единой России» участвовали 9 действующих депутатов ГД, 16 депутатов Госсобрания - Курултая РБ, 4 депутата горсовета Уфы и 18 ветеранов. По итогам предварительного голосования определены кандидаты, получившие наибольшую поддержку избирателей.

«Понятно, что будет меняться состав депутатов Госдумы, которые будут избраны в новый состав Госдумы. В частности, очень достойно предварительное голосование прошел Герой России Денис Чернавин. Хочу поблагодарить нашу «башкирскую фракцию» Единой России за все пять лет активной законотворческой деятельности, отстаивание интересов республики и своих избирателей», - отметил Радий Хабиров.

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