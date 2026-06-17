Руководитель Росмолодёжи отметил вклад молодого поколения Башкирии

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров отметил вклад молодого поколения Башкирии в развитие республики и страны.

– Отрасль молодёжной политики Башкортостана отмечает свой 35-летний юбилей. За эти годы в республике сложилась сильная команда и добрые традиции, а главное, выросло не одно поколение активных и неравнодушных молодых людей, – сказал Григорий Гуров в своем видео приветствии участникам координационного совета по реализации молодежной политики и развитию добровольчества, взаимодействию с «Движением первых» по развитию студенческих отрядов. – Вам есть чем гордиться. С 2022 года Башкортостан входит в топ-10 регионов по итогам мониторинга эффективности молодёжной политики. Это исследование Росмолодёжи оценивает развитость инфраструктуры, слаженность межведомственного взаимодействия, но главное – задает общий курс на создание условий для развития молодых людей и их вовлечения в созидательную деятельность, равный доступ к возможностям национального проекта «Молодёжь и дети». Кроме того, Башкортостан традиционно входит в пятёрку лидеров по привлечению средств в рамках грантового конкурса Росмолодёжи.