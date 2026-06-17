Радий Хабиров рассказал о темпах строительства Межвузовского кампуса в Уфе

Глава Башкортостана Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа», отметил, что темпы строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ остаются высокими.
«Темы пока устраивают, пока идём в графике, видите, мы уже начали бордюры выставлять, уже началось благоустройство территории, потому что сроки-то у нас короткие. В январе 2027 года наша задача уже завести ребят сюда, чтобы жить начали», - отметил Радий Хабиров.
Проект включает в себя 7 высотных башен, объединенных единым стилобатом. Высота самого высокого здания составит 100 метров.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Межвузовском кампусе Уфы можно будет разместить более 4 тысяч студентов.
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