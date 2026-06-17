Радий Хабиров рассказал, что заложит основы будущего развития страны

Главный лозунг для Башкортостана: «Все для Победы», мы, конечно, победим, и наша победа заложит основы для будущего развития страны. Об этом Радий Хабиров сказал во время координационных советов по реализации молодежной политики и развитию добровольчества, взаимодействию с «Движением первых» по развитию студенческих отрядов. Мероприятие проходит в Геномном центре межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.

«Конечно, мы все хотим развивать Башкортостан, – сказал Глава республики. – Мы вместе с управленческой командой всегда обсуждаем, какие крупные объекты, культурные, спортивные, медицинские будем строить. Мы не останавливаемся. Это очень непросто даётся, дефицитный бюджет. За вашей спиной кампус строится стоимостью 27 млрд рублей. Здесь будет целая студенческая среда. В планах и другие объекты, которые уже надо начинать проектировать. Про это время еще будут слагать легенды, вы в это время нашим воинам помогали. Мы как локомотив идем вперед».