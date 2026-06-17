Радий Хабиров рассказал, что «Студенческая весна» будет намного масштабнее

Глава республики Радий Хабиров рассказал, что в Башкортостане фестиваль «Студенческая весна» будут проводить гораздо масштабнее. В следующий раз гала-концерт пройдёт во Дворце борьбы, куда пригласят 5 тысяч ребят. Во время обсуждения на заседании координационных советов по реализации молодежной политики также подняли тему студенческого спорта. Радий Хабиров сообщил, что управленческая команда региона обсуждает развитие Спартакиады среди студентов вузов и колледжей. На мероприятии рассмотрели вопросы взаимодействия власти и молодёжных объединений. Радий Хабиров подчеркнул, что регулярные встречи руководства Башкортостана со студентами и школьниками помогают доносить до молодых людей важные государственные задачи и лучше понимать запросы подрастающего поколения.

– Важно услышать ребят, понять, чем они живут, что их волнует, – сказал Радий Хабиров. – Это живой диалог. А мы должны объяснять, куда движется республика, какие цели перед собой ставит и почему важно сохранять уверенность в будущем.



Во время открытого диалога также предложили приглашать участников молодёжных администраций и общественных советов на профильные форумы, чтобы представители управленческой команды республики могли с ними пообщаться.

– Ребята, которые участвуют в молодёжном самоуправлении – наши соратники и помощники. С ними обязательно нужно разговаривать, обсуждать идеи и совместные проекты. Мы организуем такую встречу в парке «Патриот», – предложил Радий Хабиров. – Там можно будет обменяться мнениями и вместе подумать над новыми инициативами.



В завершение заседания Глава Башкортостана поблагодарил участников за активную гражданскую позицию и работу с молодёжью, а также вручил государственные награды республики.

– Мне бы хотелось, чтобы вы уехали отсюда с ощущением, что регион движется в правильном направлении. Наша главная цель остаётся прежней – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ, – сказал Радий Хабиров. – При этом мы продолжаем развивать экономику, строить социальные объекты, решать вопросы жителей и двигаться вперёд. Спасибо каждому из вас за работу, за неравнодушие и преданность своему делу.