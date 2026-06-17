Радий Хабиров обсудил информационную безопасность молодого поколения

Сегодня в Уфе на заседании координационного совета по реализации молодежной политики обсудили вопросы информационной безопасности молодого поколения. Радий Хабиров отметил, что современные технологии создают серьёзные вызовы, и люди сегодня сталкивается с беспрецедентным потоком негативного воздействия в интернете.
– Наша молодёжь впервые в истории человечества находится под такой мощной информационной атакой. Через социальные сети и интернет недобросовестные силы пытаются навязать чуждые ценности, подтолкнуть к опасным поступкам, – подчеркнул Радий Хабиров. – Одними запретами этот вопрос не решить. Здесь важны нормальная общественная среда, воспитание в семье и школе, работа общественных организаций, а также грамотное использование современных технологий для противодействия деструктивному контенту.
Глава республики добавил, что Башкортостан остаётся одной из главных целей информационных атак, направленных на подрыв общественно-политической стабильности и межнационального согласия.
– Любой бытовой конфликт пытаются использовать для «раскачивания» общества. Поэтому нам необходимо учиться противостоять таким угрозам. Это настоящая война, и мы должны уметь защищать себя и нашу молодёжь, – пояснил руководитель региона.
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