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16:18 (UTC+5), 17 Июня 2026

Радий Хабиров обсудил информационную безопасность молодого поколения

Фото: Олег Яровиков | «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Сегодня в Уфе на заседании координационного совета по реализации молодежной политики обсудили вопросы информационной безопасности молодого поколения. Радий Хабиров отметил, что современные технологии создают серьёзные вызовы, и люди сегодня сталкивается с беспрецедентным потоком негативного воздействия в интернете.

Наша молодёжь впервые в истории человечества находится под такой мощной информационной атакой. Через социальные сети и интернет недобросовестные силы пытаются навязать чуждые ценности, подтолкнуть к опасным поступкам, – подчеркнул Радий Хабиров. – Одними запретами этот вопрос не решить. Здесь важны нормальная общественная среда, воспитание в семье и школе, работа общественных организаций, а также грамотное использование современных технологий для противодействия деструктивному контенту.

Глава республики добавил, что Башкортостан остаётся одной из главных целей информационных атак, направленных на подрыв общественно-политической стабильности и межнационального согласия.

 – Любой бытовой конфликт пытаются использовать для «раскачивания» общества. Поэтому нам необходимо учиться противостоять таким угрозам. Это настоящая война, и мы должны уметь защищать себя и нашу молодёжь, – пояснил руководитель региона.

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