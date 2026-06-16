В Уфе обсудили вопросы подготовки специалистов для медиасферы

Особое внимание на пятом медиафоруме СМИ Башкортостана уделили вопросам подготовки специалистов для медиасферы. Радий Хабиров отметил, что в республике много талантливой молодёжи, а важнейшую роль в профессиональном становлении будущих журналистов играют практика и наставничество.

– Нужно чаще встречаться со студентами, общаться с ними, приглашать в редакции, – подчеркнул Радий Хабиров. – Молодые люди сегодня очень активные и амбициозные. Важно вовремя увидеть тех, кто действительно хочет работать в профессии, и помочь им раскрыть свои способности.

Говоря о современных трендах, Глава Башкортостана отметил важность внедрения ИИ-инструментов в работу редакций.

– Если мы будем отставать в развитии таких технологий, то рискуем проиграть конкуренцию за аудиторию. Искусственный интеллект должен стать помощником журналистов, а не их заменой, – отметил Радий Хабиров.



Руководитель региона поручил рассмотреть возможность организации обучающих программ по использованию современных цифровых инструментов для представителей медиасферы.

Также по видеосвязи из зоны проведения специальной военной операции к участникам медиафорума обратился журналист, военнослужащий полка «Башкортостан» Рафик Ахметшин. Он поблагодарил за помощь управленческую команду республики и представителей прессы, которые рассказывают о военнослужащих и доставляют гуманитарные грузы на передовую.

Радий Хабиров подчеркнул важность регулярного освещения повседневной жизни бойцов.



– Необходимо рассказывать о том, как живут наши военнослужащие, чем занимаются, как выполняют поставленные задачи, – сказал Радий Хабиров. – Это важно и для самих ребят «за ленточкой», и для жителей республики. Ваши читатели и зрители должны видеть своих героев и понимать, какой вклад они вносят в защиту страны.

В завершение встречи Радий Хабиров поблагодарил участников форума за открытый, конструктивный и предметный разговор.

– Сегодня на медиафоруме собрались республиканские и муниципальные СМИ, которые ответственно относятся к своей работе. Они стоят на передовой информационной борьбы, отражают многочисленные атаки на нашу республику и помогают сохранять стабильность в обществе, – сказал Радий Хабиров. – Это наши партнёры, которые «прошивают» для людей то, что мы делаем, разъясняют наши действия.