В Башкирии оценили ситуацию на рынке алкоголя

Под председательством премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова состоялось заседание, на котором обсудили ситуацию на алкогольном рынке.
Глава кабмина отметил, что Башкортостан занимает 7-е место в России как по производству крепкого алкоголя, так и пива. При этом по выпуску водки республика входит в первую тройку среди субъектов.
«Сочетание крупного производственного потенциала и системная работа по легализации рынка обеспечивают стабильное поступление акцизов в республиканский бюджет», – сказал Андрей Назаров.
О ситуации на алкогольном рынке подробнее рассказал министр торговли и услуг Республики Башкортостан Константин Климин. Он проинформировал, что в республике работают два производителя крепкого алкоголя, две крупные пивоваренные компании. Розничную продажу пива осуществляют свыше 4 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализацией крепкого алкоголя занимаются 1300 организаций на 6000 лицензированных объектах.
Руководитель ведомства также рассказал, что в ходе контрольных мероприятий выявлено 27 нарушений, наложено штрафов на 635 тыс. рублей. За счёт контрольной и профилактической работы министерства торговли и услуг РБ снизился оборот контрафактной продукции. Помимо сокращения серого рынка принимаемые меры позволили нарастить доходы бюджета. За январь-май текущего года поступило акцизов на 6,7% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года.
Подводя итоги, премьер-министр добавил, что в Государственной думе рассматривается законопроект о введении с 1 марта 2027 года лицензирования розничной торговли табачной продукцией. Это означает, что в ближайшее время у регионов появляются функции по лицензированию табачных магазинов аналогично с системой, действующей на алкогольном рынке.
«Министерство торговли и услуг прошу по мере утверждения этого законопроекта внести предложения по организации соответствующей работы», – поручил Андрей Назаров.
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