В Башкирии отметили 85-летие подразделения правительственной связи

16 июня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил на торжественном собрании, посвящённом 85-летию образования подразделения правительственной связи в республике. Руководитель региона поздравил сотрудников и ветеранов Центра специальной связи и информации ФСО России со знаменательной датой и вручил государственные награды.

Правительственная связь жизненно важна для органов власти, предприятий и организаций нашей республики. В условиях прорывного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, новых глобальных вызовов ваша работа по защите критической информации становится ключевым фактором безопасности страны.

«Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны России по Республике Башкортостан – одно из ведущих подразделений Приволжского федерального округа, - заявил Радий Хабиров. - Вы успешно внедряете в свою деятельность искусственный интеллект, передовые инструменты информационной безопасности и криптошифрования. Обеспечивая надёжную связь между федеральным центром и регионом, обрабатывая и анализируя огромные объёмы данных, вы напрямую способствуете решению стратегических государственных задач. Мы всегда высоко оцениваем результаты системной деятельности вашей службы по мониторингу и анализу общественно-политических и социально-экономических процессов в нашем регионе».

Глава республики выразил особую благодарность ветеранам службы, отметив, что на их богатом опыте растут молодые кадры, достойно продолжая лучшие традиции.