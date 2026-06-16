Среда, 17 Июня 2026
|
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
14:15 (UTC+5), 16 Июня 2026

В Башкирии отметили 85-летие подразделения правительственной связи

Фото: glavarb.ru | сайт
Сергей Николаев

16 июня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил на торжественном собрании, посвящённом 85-летию образования подразделения правительственной связи в республике. Руководитель региона поздравил сотрудников и ветеранов Центра специальной связи и информации ФСО России со знаменательной датой и вручил государственные награды. 

Правительственная связь жизненно важна для органов власти, предприятий и организаций нашей республики. В условиях прорывного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, новых глобальных вызовов ваша работа по защите критической информации становится ключевым фактором безопасности страны.

«Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны России по Республике Башкортостан – одно из ведущих подразделений Приволжского федерального округа, - заявил Радий Хабиров. - Вы успешно внедряете в свою деятельность искусственный интеллект, передовые инструменты информационной безопасности и криптошифрования. Обеспечивая надёжную связь между федеральным центром и регионом, обрабатывая и анализируя огромные объёмы данных, вы напрямую способствуете решению стратегических государственных задач. Мы всегда высоко оцениваем результаты системной деятельности вашей службы по мониторингу и анализу общественно-политических и социально-экономических процессов в нашем регионе».

Глава республики выразил особую благодарность ветеранам службы, отметив, что на их богатом опыте растут молодые кадры, достойно продолжая лучшие традиции.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru