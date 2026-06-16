В Башкирии названы актуальные задачи для СМИ

Ещё одна задача СМИ Башкортостана - объективное информирование жителей о развитии страны и республики, в том числе борьба с фейками и информационными атаками. Об этом шла речь на пленарном заседание пятого медиафорума СМИ региона.
«Наша республика – опорный регион России. Поэтому очень важно рассказывать о том, как наши жители трудятся и созидают. Именно благодаря вашему журналистскому мастерству эта информация всегда находит своих адресатов. Вы своевременно реагируете на запросы читателей и зрителей, создаёте новые творческие продукты. И, конечно же, умело противостоите информационным атакам на наше общество. Хочу поблагодарить вас за эту работу», - сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
В завершение выступления руководитель республики вручил представителям журналистского сообщества государственные награды Башкортостана.
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