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16:27 (UTC+5), 16 Июня 2026

Радий Хабиров назвал СМИ Башкирии главными партнерами

Фото: Глава Башкирии Радий Хабиров | соцсети
Сергей Николаев

Глава республики Радий Хабиров в своих социальных сетях поделился мыслями о прошедшем в Уфе пятом Медиафоруме для работников СМИ Башкортостана.  

«Мы живем в тяжелейший период истории, который нам только предстоит осмыслить. И самого большого уважения заслуживают те, кто продолжает твердо идти к общей цели – жить и делать ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ, - написал Радий Хабиров. - Наши журналисты – именно такие. Сегодня мы проводим в Уфе уже пятый Медиафорум для работников СМИ Башкортостана. Это хорошая возможность поблагодарить каждого из них за ту важную работу, которую они делают. Рассказывают жителям правду о нашем непростом времени, о земляках-героях и о тех, кто их поддерживает. Рискуя жизнью, выезжают в зону СВО. Собирают гуманитарные конвои для наших бойцов, после работы плетут маскировочные сети. Каждый день отбивают жесточайшие информационные атаки.

СМИ республики – наши главные партнеры, от которых во многом зависит самочувствие нашего общества. Спасибо за откровенный, острый и глубокий разговор. Низкий поклон за то, что вы делаете».

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