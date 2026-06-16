Радий Хабиров назвал СМИ Башкирии главными партнерами

Глава республики Радий Хабиров в своих социальных сетях поделился мыслями о прошедшем в Уфе пятом Медиафоруме для работников СМИ Башкортостана.
«Мы живем в тяжелейший период истории, который нам только предстоит осмыслить. И самого большого уважения заслуживают те, кто продолжает твердо идти к общей цели – жить и делать ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ, - написал Радий Хабиров. - Наши журналисты – именно такие. Сегодня мы проводим в Уфе уже пятый Медиафорум для работников СМИ Башкортостана. Это хорошая возможность поблагодарить каждого из них за ту важную работу, которую они делают. Рассказывают жителям правду о нашем непростом времени, о земляках-героях и о тех, кто их поддерживает. Рискуя жизнью, выезжают в зону СВО. Собирают гуманитарные конвои для наших бойцов, после работы плетут маскировочные сети. Каждый день отбивают жесточайшие информационные атаки.
СМИ республики – наши главные партнеры, от которых во многом зависит самочувствие нашего общества. Спасибо за откровенный, острый и глубокий разговор. Низкий поклон за то, что вы делаете».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.