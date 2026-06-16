На пленарном заседания медиафорума СМИ Башкирии обсудили значимые вопросы

Сегодня в рамках пленарного заседания пятого медиафорума СМИ Башкортостана участники обсудили развитие региональной журналистики и кинодокументалистики, поддержку печатных изданий и национальных СМИ, вопросы информационной безопасности, взаимодействие власти и медиасообщества.

Видеоприветствие делегатам форума направил председатель Комитета Государственной Думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.



«На таких масштабных мероприятиях принимают важные решения в поддержку журналистов и национальных средств массовой информации. В вашем регионе грамотно выстроена работа военкоров, вся страна знает, что именно в Башкортостане, впервые во всей России, законодательно закрепили статус военных журналистов, определили меры поддержки. И всё это на благо не только республики, но и всей страны, – сказал Сергей Боярский. – Успехов, коллеги, новых вам достижений, и будем каждый на своём месте делать ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ».



Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин направил приветственный адрес участникам форума. В нём, в частности, говорится:



«Я искренне благодарен нашим друзьям и соратникам из Башкортостана. Ваша поддержка Донбасса всегда была и остается для нас огромной силой. Мы чувствуем ваше плечо, видим вашу работу, вашу искреннюю заинтересованность. Особые слова признательности военным корреспондентам, волонтёрам, журналистам, всем, кто под обстрелами, рискуя жизнью, доносит до мира правду. Ваше мужество – пример и для современников, и для будущих поколений».