Заместитель директора департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Светлана Дзюбинская сегодня на пятом медиафоруме СМИ Башкортостана отметила, что регион остаётся одним из лидеров страны по развитию средств массовой информации, а ключевым фактором успеха республиканских СМИ стал открытый диалог между журналистским сообществом и управленческой командой региона.



– Когда представители власти и прессы работают для людей, слышат друг друга и выстраивают уважительное взаимодействие, то это даёт результат, – подчеркнула Светлана Дзюбинская.



Секретарь Союза журналистов России, медиаэксперт Роман Серебряный высоко оценил поддержку военных корреспондентов в Башкортостане и отметил передовой опыт региона в этой сфере.



– Республика одной из первых в стране начала системно заниматься вопросами социальной защиты журналистов, работающих в зоне СВО, – сказал Роман Серебряный. – Многие российские регионы сегодня ориентируются на опыт Башкортостана. Это важная инициатива, поскольку такие журналисты ежедневно работают в условиях риска и выполняют важную общественную миссию.