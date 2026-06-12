Михаил Закомалдин переназначен омбудсменом по правам человека в Башкирии

Михаила Закомалдина вновь предлагают назначить уполномоченным по правам человека в Башкирии. Соответствующее постановление подписал и.о. обязанности председателя Госсобрания-Курултая Илшат Тажитдинов. Теперь его кандидатуру должен согласовать омбудсмен по правам человека России.

Напомним, Михаил Закомалдин стал омбудсменом в Башкирии в 2021 году. Ранее работал главным федеральным инспектором по республике, а до этого занимал пост министра внутренних дел по Башкортостану.