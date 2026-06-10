В городе Башкирии достроят школу и дорогу в новый микрорайон

10 июня в Доме Республики Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с главой администрации Стерлитамака Эмилем Шаймардановым. На повестку вынесли вопросы социально-экономического развития города.
Эмиль Шаймарданов доложил Главе Башкортостана об основных показателях развития муниципалитета, а также о крупных инфраструктурных и социальных объектах, которые появятся в Стерлитамаке в ближайшие годы.
Так, в микрорайоне «Прибрежный» до конца 2026 года планируют завершить строительство школы на 1050 мест. В рамках проекта уже возвели здание учебного заведения, провели наружные инженерные коммуникации, приступили к отделочным работам.
Отметим, что в рамках комплексного подхода к развитию микрорайона также введут в эксплуатацию новую дорогу, которая заменит действующий временный проезд в «Прибрежный».
Один из наиболее масштабных инфраструктурных проектов города – новый Бельский мост протяжённостью 398 м. На объекте, запуск которого намечен на 2027 год, выполнили 42 процента от планового объёма работ.
А в 2028 году в Западном районе Стерлитамака начнут строить поликлинику на 930 посещений в смену. Предполагается, что она станет одним из наиболее современных медучреждений города и будет обслуживать 25 тысяч жителей.
Радий Хабиров высоко оценил темпы развития муниципалитета, поддержал представленные инициативы и отметил необходимость своевременной реализации обозначенных планов.
Эмиль Шаймарданов, в свою очередь, выразил признательность управленческой команде региона за поддержку муниципалитета и внимание к развитию социальной инфраструктуры Стерлитамака.
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