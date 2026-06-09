Радий Хабиров представил нового министра торговли и услуг Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров официально представил нового руководителя министерства торговли и услуг региона на оперативном совещании в правительстве. Им стал Константин Климин.

Указ о его назначении на должность был подписан ранее.

Константин Климин с апреля текущего года исполнял обязанности замминистра. Прежде он занимал пост представителя Башкирии при Торгпредстве России в Беларуси.