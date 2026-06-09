Какие законы вступили в силу 9 июня в России

С сегодняшнего дня субъекты РФ могут устанавливать на своей территории запреты на продажи вейпов и других электронных систем табакокурения. Соответствующий законопроект приняла сегодня Госдума. Напомним, в прошлом году были установлены штрафы в размере от 60 до 600 тыс. руб. за продажу вейпов несовершеннолетним.
Также с 9 июня россияне могут устанавливать запреты на входящие звонки из-за рубежа — мошенники, заставляющие граждан влезать в многомиллионные долги, зачастую сами находятся за границей вне досягаемости правоохранительных органов.
Родители смогут уведомлять операторов, что сим-картой пользуется ребёнок, а значит, он будет получать контент с учётом возраста.
На Госуслугах появится «красная кнопка», с помощью которой можно будет сообщить о возможных противоправных действиях со стороны кибермошенников. Информация оперативно поступит в систему противодействия правонарушениям, что позволит пресечь их.
А ещё с сегодняшнего дня усиливается контроль за иноагентами. Минюст теперь будет запрашивать необходимые сведения в электронной форме; банки и органы власти обязаны направлять данные о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов, а также тех, кто может быть внесён в этот реестр, в течение трёх дней.
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