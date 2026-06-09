Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
12:54 (UTC+5), 09 Июня 2026

Какие законы вступили в силу 9 июня в России

Фото: Госдума РФ | соцсети
Элина Ахметова

С сегодняшнего дня субъекты РФ могут устанавливать на своей территории запреты на продажи вейпов и других электронных систем табакокурения. Соответствующий законопроект приняла сегодня Госдума. Напомним, в прошлом году были установлены штрафы в размере от 60 до 600 тыс. руб. за продажу вейпов несовершеннолетним.

Также с 9 июня россияне могут устанавливать запреты на входящие звонки из-за рубежа — мошенники, заставляющие граждан влезать в многомиллионные долги, зачастую сами находятся за границей вне досягаемости правоохранительных органов.

Родители смогут уведомлять операторов, что сим-картой пользуется ребёнок, а значит, он будет получать контент с учётом возраста.

На Госуслугах появится «красная кнопка», с помощью которой можно будет сообщить о возможных противоправных действиях со стороны кибермошенников. Информация оперативно поступит в систему противодействия правонарушениям, что позволит пресечь их.

А ещё с сегодняшнего дня усиливается контроль за иноагентами. Минюст теперь будет запрашивать необходимые сведения в электронной форме; банки и органы власти обязаны направлять данные о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов, а также тех, кто может быть внесён в этот реестр, в течение трёх дней.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru