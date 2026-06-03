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06:42 (UTC+5), 03 Июня 2026

Жителей Башкирии ждет короткая рабочая неделя

Фото: Ляйсан Закирова | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Следующая рабочая неделя в Башкирии будет короткой, напоминает Гострудинспекция. Тех, кто работает на «пятидневке», ждут три выходных подряд в связи с празднованием Дня России. Выходными будут 12, 13 и 14 июня. А у тех, у кого «шестидневка» – 12 и 14 июня.

Продолжительность работы в четверг, 11 июня, сокращается на один час. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отдыха не включается только 12 июня, то есть отпуск продлевается на один день.

Для работников, которые будут заняты 12 июня (по графику, вахте и т. д.), предусмотрена оплата труда в двойном размере. Привлечение к работе сотрудника, для которого дни с 12 по 14 июня являются выходными, допускается только с его письменного согласия, оплата производится в двойном размере либо предоставляется отгул. Работник вправе отказаться от работы в свой выходной, если нет соответствующего приказа и его письменного согласия, пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова.

Напомним, следующие длинные выходные жителей Башкирии ждут только в октябре. В честь Дня Республики, который выпадает на воскресенье, выходной переносится на понедельник. Таким образом, отдыхать будем с 10 по 12 октября. 

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