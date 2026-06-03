В Башкирии утвердили номинации грантов Главы республики «Достижение года»

У гранта Главы Башкирии «Достижение года» для органов местного самоуправления в этом году будет пять номинаций: «Здоровье и активный образ жизни», «Социальное развитие», «Устойчивое экономическое развитие», «Безопасная и комфортная территория», «Информационная открытость и обратная связь с жителями». Такое распоряжение подписал руководитель региона Радий Хабиров. В документе прописаны также критерии для каждой из номинаций.
Как ранее писал «Башинформ», в октябре 2020 года Радий Хабиров подписал указ, которым определил порядок проведения конкурса и методику формирования рейтинга для определения лучших муниципалитетов.
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