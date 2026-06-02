Оркестр народных инструментов Башкирии выступил на Международном фестивале

На фестивале НОНИ РБ, который является визитной карточкой Башкортостана, представил премьеру программы «Восток — дело тонкое». Со сцены прозвучали произведения композиторов Башкортостана, Татарстана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также известные темы из турецких сериалов («Великолепный век», «Жестокий Стамбул», «Королек — птичка певчая»).
«В прошлом году наш фестиваль закрывал Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан. Концерт прошел на ура! Когда что-то проходит так великолепно, зрители и мы, организаторы, остаемся довольны. Естественно, появляется желание — повторить успех. Поэтому мы снова пригласили НОНИ РБ, но уже с новой и очень яркой программой, — сказал директор Дворца культуры „Нефтьче“, креативный продюсер Международного фестиваля „Притяжение музыки“ Рамиль Садриев. — Оркестр звучит прекрасно, барабанщики у вас просто замечательные, великолепный дирижер, очень продуман и хорошо подобран видеоряд к каждому произведению».
Руководитель коллектива и главный дирижер Национального оркестра народных инструментов РБ Ринат Мухаметзянов отметил, что представлять республику на таком значимом фестивале, как «Притяжение музыки», — большая честь.
«Это уникальная площадка для творческого обмена, где мы знакомим зрителей с культурой нашей республики и приобщаемся к традициям других народов. Уверен, что музыка способна объединять людей сильнее любых слов, и на этом концерте каждый найдёт что-то близкое сердцу», — говорит дирижер.
Концерт украсили выступления народной артистки Башкортостана Риммы Амангильдиной и лауреата международных конкурсов Светланы Хасаншиной. Как зрители, так и участники фестиваля отметили высокий исполнительский уровень башкирского коллектива.
Художественный руководитель и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра «НОТА» Игорь Ежов из Набережных Челнов поделился, что оркестр из Уфы обладает уникальным звучанием, а директор Дворца культуры имени С. Саид-Галиева Ленар Шакиров (Казань) признался, что у него произошел культурный шок:
«Я впервые услышал ваш оркестр. Потрясающе грамотно и вкусно подобранный материал, который звучал на национальных башкирских инструментах! Знакомиться с культурой других народов нужно именно через искусство таких коллективов, как ваш оркестр».
Руководитель коллектива Ринат Мухаметзянов также принял участие в панельной дискуссии на тему: «Формирование культурных маршрутов молодежи и точек входа в концертно-зрелищные и культурно-досуговые учреждения». Участники обсудили актуальные подходы к вовлечению молодежной аудитории в культурную жизнь, развитие новых форматов взаимодействия и перспективы межрегионального сотрудничества.
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