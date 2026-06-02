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11:53 (UTC+5), 02 Июня 2026

Оркестр народных инструментов Башкирии выступил на Международном фестивале

Второй год подряд Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан под управлением заслуженного артиста РБ Рината Мухаметзянова закрывает Международный фестиваль «Притяжение Музыки», который в этом году уже в четвертый раз проходит в Альметьевске (Республика Татарстан).  

Фото: пресс-служба | фестиваль «Притяжение музыки»
Лейла Аралбаева

На фестивале НОНИ РБ, который является визитной карточкой Башкортостана, представил премьеру программы «Восток — дело тонкое». Со сцены прозвучали произведения композиторов Башкортостана, Татарстана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также известные темы из турецких сериалов («Великолепный век», «Жестокий Стамбул», «Королек — птичка певчая»).

«В прошлом году наш фестиваль закрывал Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан. Концерт прошел на ура! Когда что-то проходит так великолепно, зрители и мы, организаторы, остаемся довольны. Естественно, появляется желание — повторить успех. Поэтому мы снова пригласили НОНИ РБ, но уже с новой и очень яркой программой, — сказал директор Дворца культуры „Нефтьче“, креативный продюсер Международного фестиваля „Притяжение музыки“ Рамиль Садриев. — Оркестр звучит прекрасно, барабанщики у вас просто замечательные, великолепный дирижер, очень продуман и хорошо подобран видеоряд к каждому произведению».

Руководитель коллектива и главный дирижер Национального оркестра народных инструментов РБ Ринат Мухаметзянов отметил, что представлять республику на таком значимом фестивале, как «Притяжение музыки», — большая честь.

«Это уникальная площадка для творческого обмена, где мы знакомим зрителей с культурой нашей республики и приобщаемся к традициям других народов. Уверен, что музыка способна объединять людей сильнее любых слов, и на этом концерте каждый найдёт что-то близкое сердцу», — говорит дирижер.

пресс-служба фестиваля "Притяжение музыки"
пресс-служба фестиваля "Притяжение музыки"
пресс-служба фестиваля "Притяжение музыки"
пресс-служба фестиваля "Притяжение музыки"
пресс-служба фестиваля "Притяжение музыки"
пресс-служба фестиваля "Притяжение музыки"
пресс-служба фестиваля "Притяжение музыки"
пресс-служба фестиваля "Притяжение музыки"
пресс-служба фестиваля "Притяжение музыки"
Фото: пресс-служба | фестиваля "Притяжение музыки"
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Концерт украсили выступления народной артистки Башкортостана Риммы Амангильдиной и лауреата международных конкурсов Светланы Хасаншиной. Как зрители, так и участники фестиваля отметили высокий исполнительский уровень башкирского коллектива.

Художественный руководитель и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра «НОТА» Игорь Ежов из Набережных Челнов поделился, что оркестр из Уфы обладает уникальным звучанием, а директор Дворца культуры имени С. Саид-Галиева Ленар Шакиров (Казань) признался, что у него произошел культурный шок:

«Я впервые услышал ваш оркестр. Потрясающе грамотно и вкусно подобранный материал, который звучал на национальных башкирских инструментах! Знакомиться с культурой других народов нужно именно через искусство таких коллективов, как ваш оркестр».

Руководитель коллектива Ринат Мухаметзянов также принял участие в панельной дискуссии на тему: «Формирование культурных маршрутов молодежи и точек входа в концертно-зрелищные и культурно-досуговые учреждения». Участники обсудили актуальные подходы к вовлечению молодежной аудитории в культурную жизнь, развитие новых форматов взаимодействия и перспективы межрегионального сотрудничества.

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