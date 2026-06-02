Оркестр народных инструментов Башкирии выступил на Международном фестивале

На фестивале НОНИ РБ, который является визитной карточкой Башкортостана, представил премьеру программы «Восток — дело тонкое». Со сцены прозвучали произведения композиторов Башкортостана, Татарстана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также известные темы из турецких сериалов («Великолепный век», «Жестокий Стамбул», «Королек — птичка певчая»).

«В прошлом году наш фестиваль закрывал Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан. Концерт прошел на ура! Когда что-то проходит так великолепно, зрители и мы, организаторы, остаемся довольны. Естественно, появляется желание — повторить успех. Поэтому мы снова пригласили НОНИ РБ, но уже с новой и очень яркой программой, — сказал директор Дворца культуры „Нефтьче“, креативный продюсер Международного фестиваля „Притяжение музыки“ Рамиль Садриев. — Оркестр звучит прекрасно, барабанщики у вас просто замечательные, великолепный дирижер, очень продуман и хорошо подобран видеоряд к каждому произведению».

Руководитель коллектива и главный дирижер Национального оркестра народных инструментов РБ Ринат Мухаметзянов отметил, что представлять республику на таком значимом фестивале, как «Притяжение музыки», — большая честь.

«Это уникальная площадка для творческого обмена, где мы знакомим зрителей с культурой нашей республики и приобщаемся к традициям других народов. Уверен, что музыка способна объединять людей сильнее любых слов, и на этом концерте каждый найдёт что-то близкое сердцу», — говорит дирижер.