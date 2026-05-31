Башкирское и Татарское издательства подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения приурочили к Году единства народов России. Согласно документу продолжится многолетний совместный выпуск книг в рамках серии «Дуҫлык кәштәһе» («Полка содружества»).
Гостям презентовали книгу, изданную Башкирским издательством «Китап» в этой серии популярного татарского автора Рустема Галиуллина на башкирском языке.
Первое соглашение между издательствами было заключено ещё 32 года назад. За это время в серии «Полка содружества» увидели свет около 90 книг татарских и башкирских авторов.
По словам Константина Чеченева, подобного проекта нет во всей стране.
Кроме того, директору Татарского книжного издательства Рустему Галиуллину вручили на мероприятии медаль Рами Гарипова — за вклад в развитие региональной литературы.
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