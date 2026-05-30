Команду Молодёжного правительства Башкирии признали лучшей в России

По словам премьер-министра правительства региона, он испытал радость и чувство гордости, когда узнал о победе башкирской команды на всероссийском конгрессе молодёжного самоуправления. Конгресс проводился в Москвы с 27 по 29 мая.
«Съехались сильнейшие со всей страны. Наши ребята из Молодёжного правительства Башкортостана взяли первое место. Лучшие в России! — подчеркнул Андрей Назаров. — В прошлом году были в пятёрке. В этом — первые. И это не просто „повезло“».
Молодёжное правительство Башкортостана работает с 2019 года. Это совещательный орган при правительстве республики. Ребята запускают реальные социальные проекты, показывают сверстникам, что госслужба — это интересно и важно.
«Для меня эта победа — знак: у республики надёжное будущее. Такие люди — дерзкие, умные и ответственные — уже сегодня работают на общий результат. Спасибо команде за этот рывок. Горжусь вами. Так держать!» — заключил премьер-министр правительства РБ.
По словам министра молодёжной политики Башкирии Вито Сабирова, за этой победой – сотни проведённых Молправом событий для молодёжи Башкортостана.
«Молодёжные министры занимаются реализацией федеральной программы ГосСтарт у нас в республике, проводят диалоги с политическими и общественными деятелями, популяризируют государственную и муниципальную службу, организуют стажировки для молодёжи Башкортостана», – прокомментировал Вито Сабиров.
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