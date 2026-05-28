«Зеленые береты» на страже Родины: Владимир Путин поздравил пограничников

По случаю Дня пограничника президент России Владимир Путин выступил с видеопоздравлением. Глава государства поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России, отметив их ключевую роль в обеспечении безопасности страны.
В своем обращении президент подчеркнул историческую значимость службы, напомнив о вековых традициях защитников рубежей Отечества.
«На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу, — заявил Путин. — Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни».
Особое внимание глава государства уделил подвигу пограничников в годы Великой Отечественной войны, подчеркнув, что их мужество и стойкость навечно останутся в благодарной памяти народа.
«Навечно в нашей благодарной памяти — мужество и стойкость пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, вступили в схватку с нацистами, своей самоотверженностью задержали продвижение врага, уже в первые часы, дни и недели боев внесли огромный вклад в срыв планов германского командования», — сказал президент.
Путин также напомнил о заслугах «зеленых беретов» в послевоенный период, в том числе об уничтожении пособников нацистов, выполнении интернационального долга в Афганистане и борьбе с международным терроризмом. Говоря о современном этапе, он высоко оценил действия пограничников в ходе специальной военной операции.
«И в наши дни в ходе специальной военной операции вы на деле доказываете свой профессионализм, в самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно», — отметил Верховный главнокомандующий.
Отдельно президент обратился к памяти павших бойцов: «Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост, до конца остались верны воинскому долгу и Отечеству».
Владимир Путин подчеркнул, что сегодня Пограничная служба ФСБ России является надежным звеном в системе безопасности страны. Он заверил, что работа по совершенствованию инфраструктуры и укреплению кадрового потенциала будет продолжена.
«Уважаемые товарищи! Сегодня Пограничная служба ФСБ России — это надежное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. Мы и дальше будем делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего, качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности наших подразделений», — сказал глава государства.
Обращаясь к виновникам торжества, президент поблагодарил их за преданность Родине и ратную работу, выразив уверенность в их будущих успехах.
«В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу. Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов», — заявил Путин.
Завершая поздравление, президент пожелал пограничникам новых успехов в службе и адресовал самые добрые слова их семьям: «Еще раз поздравляю вас с Днем пограничника и желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова — вашим родным и близким».
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