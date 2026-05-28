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03:30 (UTC+5), 28 Мая 2026

В Башкирии стартует сезон сабантуев

Первыми «праздник плуга» отметят жители Абзелиловского, Гафурийского, Зилаирского, Калтасинского и Кугарчинского районов.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Альфия Аглиуллина

В ближайшую субботу, 30 мая, в Башкирии стартует сезон народных праздников «Сабантуй». Первыми «праздник плуга», символизирующий завершение посевных работ, встретят жители Абзелиловского, Гафурийского, Зилаирского, Калтасинского и Кугарчинского районов.

Традиционные народные гулянья с национальной борьбой куреш, конными скачками, бегом в мешках, ярмарками и угощением блюдами национальной кухни продлятся в республике до середины июля. Основной поток торжеств запланирован на 6 июня. В этот день сабантуй пройдёт сразу в 20 районах. Следующие массовые гулянья пройдут 12–13 июня. Завершится сезон сабантуев 18 июля в Белорецком районе.

Важная информация для гостей и участников праздника: в дни проведения сабантуев на территориях соответствующих муниципалитетов вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Как поясняют в минторговли республики, эта мера направлена на обеспечение безопасности и правопорядка во время массовых народных гуляний. Ограничения не распространяются на предприятия общественного питания — кафе, бары и рестораны.

Жителей и гостей республики призывают с пониманием отнестись к временным ограничениям и провести праздник в соответствии с народными традициями — с песнями, плясками, национальными угощениями и, конечно, без спиртного.

Напомним, что «сухой закон» в Башкирии традиционно действует также в день последнего звонка, День молодежи, День знаний и в определенные дни новогодних каникул.

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