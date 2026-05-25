Радий Хабиров анонсировал насыщенную культурную неделю в Башкирии

В Башкирии начинается неделя, насыщенная культурными событиями. Некоторые мероприятия на оперативном совещании в правительстве анонсировал Глава республики Радий Хабиров.
Это Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам», которая стартует 28 мая; федеральный проект «Территория женского счастья» и театральный фестиваль «Эхо БДФ». Информацию о книжной ярмарке Глава региона поручил довести до школ, чтобы учащиеся могли приобрести книги.
Радий Хабиров уточнил, что в Башкирии будет работать помощник президента, председатель Союза писателей РФ Владимир Мединский. Также на открытие памятника Луке Крымскому приедет российский государственный деятель, адвокат, телеведущий, писатель Павел Астахов. В ближайшие дни республику посетит много известных людей, встрече и пребыванию которых Глава республики попросил оказать полное содействие.
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