Денис Ганиев покинул пост пресс-секретаря Главы Башкирии

Ганиев подтвердил эту информацию агентству «Башинформ», подчеркнув, что решение принято по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Денис Ганиев трудовой путь начинал ведущим нефтекамских радиостанций, затем руководил частным медиахолдингом, избирался депутатом городского совета. В Уфе работал ведущим телеканала «Вся Уфа». В мае 2022 года стал заместителем главы администрации Уфы по взаимодействию со СМИ. В октябре 2025 года Денис Ганиев был назначен пресс-секретарем Главы республики.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.