Денис Ганиев покинул пост пресс-секретаря Главы Башкирии

Ганиев подтвердил эту информацию агентству «Башинформ», подчеркнув, что решение принято по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Денис Ганиев трудовой путь начинал ведущим нефтекамских радиостанций, затем руководил частным медиахолдингом, избирался депутатом городского совета. В Уфе работал ведущим телеканала «Вся Уфа». В мае 2022 года стал заместителем главы администрации Уфы по взаимодействию со СМИ. В октябре 2025 года Денис Ганиев был назначен пресс-секретарем Главы республики.