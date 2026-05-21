В РФ утвердили план мероприятий стратегии безопасности дорожного движения

Обновление дорожной инфраструктуры, совершенствование подготовки водителей в автошколах, быстрое реагирование и помощь пострадавшим в ДТП, новые требования к средствам индивидуальной мобильности – эти и другие направления нашли отражение в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

План содержит более 260 мероприятий. Он предполагает практические шаги по реализации среднесрочных и долгосрочных приоритетов государства в обеспечении безопасности дорожного движения.

Один из главных разделов плана посвящён обновлению дорожной инфраструктуры. Цель этой работы – снижение рисков, связанных с выездом на полосу встречного движения и наездами на пешеходов. Так, в 2026–2028 годах устройствами разделения встречных потоков будут оснащаться четырёхполосные дороги независимо от их категории. При расширении отдельных участков федеральных трасс с двух до четырёх полос там также планируется установка устройств разделения встречных потоков. Всего до 2030 года ими будет оборудовано 250 км таких автомагистралей. К этой же дате будет сооружено 40 надземных пешеходных переходов.

Ещё один способ снижения аварийности – создание путепроводов в местах пересечения автомагистралей с железнодорожными путями. В 2026–2030 годах намечено построить 13 таких путепроводов, а в 2031–2036 годах – ещё шесть. Кроме того, в 2027 году минтранс должен разработать проект федерального закона, согласно которому пересечение железнодорожных путей и автомобильных дорог I–III категорий должно быть исключительно разноуровневым. Это предполагает строительство новых тоннелей или надземных эстакад.

Другим важным направлением станет строительство инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Уже в 2026 году запланировано утверждение региональных планов развития инфраструктуры для СИМ и их интеграции в городские транспортные системы. Решать эту задачу будут минтранс и власти регионов.

В целом безаварийное движение с участием электросамокатов и других приспособлений предлагается наладить за счёт введения новых мер регулирования. К 2028 году МВД и минтранс обеспечат государственную регистрацию СИМ с установкой номерных знаков. Помимо этого, к 2030 году должен быть решён вопрос об обязательной маркировке средств индивидуальной мобильности, подтверждающей их соответствие установленным требованиям безопасности.

С учётом новых реалий дорожного движения будет проводиться и подготовка водителей в автошколах. Уже в 2026 году запланирована актуализация вопросов в рамках проведения экзамена по теории. К 2027 году будет проработан вопрос о включении в программы обучения водителей необходимым действиям при дорожных происшествиях. В их числе – оформление электронного извещения о ДТП, выполнение фотофиксации его обстоятельств и отработка практических навыков оказания первой помощи.

Важным фактором при оказании помощи в реальных происшествиях с пострадавшими могут стать справочные и информационные материалы в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Соответствующие разделы приложения будут актуализированы уже в 2027 году.

В числе других мер – проработка возможности создания трассовых пунктов медицины катастроф вдоль автодорог в удалённых или труднодоступных местах. Начиная с 2030 года этим займутся минздрав и региональные власти.

В аварийных ситуациях спасти жизнь людей может не только своевременная помощь, но и системы безопасности, которыми оборудован автомобиль. План предполагает актуализацию требований к установке таких систем в автомобилях. Для того чтобы простимулировать внедрение новшеств, в 2027–2030 годах планируется перезапустить национальный рейтинг оценки безопасности транспортных средств (RuNCAP). Его сведения могут использоваться в том числе для продвижения наиболее безопасных машин на рынке и организации госзакупок.

Отдельная часть плана посвящена профилактике дорожно-транспортных происшествий. Она предусматривает развитие системы непрерывного комплексного обучения основам безопасного участия в дорожном движении, которая затронет все группы населения. Основное внимание будет уделено противодействию наиболее опасным моделям поведения на дороге, включая вождение в состоянии опьянения. Дополнительный импульс этой работе может придать проведение в России Года безопасности дорожного движения.

Свои предложения по этому вопросу МВД, Минпросвещения, Минтранс, Минобрнауки, Минкультуры и другие ведомства представят в 2027 году.

«Президент отмечал необходимость укреплять автодорожную сеть, наращивать её возможности, делать более эффективной и современной. От этого зависит социально-экономическое развитие наших территорий, качество жизни людей по всей стране», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

Документ будет опубликован.