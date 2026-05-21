Гульнур Кульсарина сложила полномочия депутата Госсобрания Башкирии

Сегодня на пленарном заседании Госсобрания — Курултая Башкирии депутат Гульнур Кульсарина досрочно прекратила свои полномочия. Она объяснила «Башинформу» принятое решение тем, что ей нужно сосредоточиться на работе по поддержке участников СВО, их семей.
«Сегодня на пленарном заседании Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан я сложила полномочия депутата. Мы живём в непростое время, время вызовов. Деятельность по поддержке участников СВО, их семей требует много сил, внимания и самоотдачи. У нас появляются новые направления деятельности, мы запускаем новые проекты и развиваем уже имеющиеся. Девиз работы — „Всё для Победы!“, озвученный Главой республики Радием Хабировым», — отметила Гульнур Кульсарина.
Справка ИА «Башинформ»
Гульнур Галинуровна Кульсарина являлась депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан на протяжении двух созывов. За время своей деятельности она активно участвовала в законотворческом процессе, инициировала множество законодательных предложений, направленных на поддержку социально незащищенных слоев населения, многодетных семей, молодежи, участников специальной военной операции и их близких.
Ранее исполнение обязанностей председателя Госсобрания — Курултая Башкортостана возложили на Салавата Хусаинова.
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