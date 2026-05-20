После «Монетной недели» в оборот вернулось 252 тонны мелочи

Во время «Монетной недели» в оборот вернулось 252 тонны мелочи.

Как сообщает «Банк России», жители принесли на обмен около 55 миллионов монет на сумму почти 252 млн рублей.

Мелочь обменивали не только в банках и магазинах, но и в кассах некоторых пригородных железнодорожных вокзалов.

Основная доля сданных монет — 86,7%, пришлась на рубли разных номиналов, остальные 13,3% — копейки.

Некоторые точки продолжают принимать монеты для обмена и после окончания акции.

Адреса участников и условия приема можно найти на сайте монетнаянеделя.рф.

«Для возврата монет в обращение необязательно ждать особого случая — нужно просто ими расплачиваться в повседневной жизни», — уточнили в Банке России.