После «Монетной недели» в оборот вернулось 252 тонны мелочи

Во время «Монетной недели» в оборот вернулось 252 тонны мелочи.
Как сообщает «Банк России», жители принесли на обмен около 55 миллионов монет на сумму почти 252 млн рублей.
Мелочь обменивали не только в банках и магазинах, но и в кассах некоторых пригородных железнодорожных вокзалов.
Основная доля сданных монет — 86,7%, пришлась на рубли разных номиналов, остальные 13,3% — копейки.
Некоторые точки продолжают принимать монеты для обмена и после окончания акции.
Адреса участников и условия приема можно найти на сайте монетнаянеделя.рф.
«Для возврата монет в обращение необязательно ждать особого случая — нужно просто ими расплачиваться в повседневной жизни», — уточнили в Банке России.
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