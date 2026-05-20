Партдесант «Единой России» проинспектировал строительство новой школы в Уфе

Объект возводится в рамках концессионного соглашения между правительством Республики Башкортостан и ООО «ПроШкола».

Как рассказали в пресс-службе «Единой России», в выездном мониторинге приняли участие депутат Госдумы Римма Утяшева, глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов, члены местного отделения партии «Единая Россия» и представители подрядной организации.

На объекте активно ведутся отделочные работы. В блоках для начальных и средних классов строители занимаются учебными кабинетами. В малом гимнастическом зале уже загрунтованы стены, сейчас специалисты готовятся к покраске. В блоках А и Б на первом этаже кабинеты и коридоры полностью окрашены, параллельно идут работы по укладке плитки и линолеума. Одновременно на объекте налаживают инженерные системы — специалисты проводят пусконаладочные работы.

Новая школа будет оснащена современным оборудованием. Здесь создадут условия не только для качественного учебного процесса, но и для дополнительного образования, кружков и внеурочной деятельности. Кроме того, в школе будут работать медицинский кабинет и кабинет стоматологии. Также предусмотрены игровые комнаты для первоклассников.

Римма Утяшева подчеркнула, что по итогам мониторинга нарушения не выявлены: работы ведутся согласно установленным срокам с соблюдением всех необходимых норм и правил.

«Отрадно, что в республике возводятся такие масштабные социально значимые объекты. Это будет современная школа на 1225 мест гуманитарно-лингвистического направления. Предусмотрен класс для детей, которым по состоянию здоровья или особенностям развития требуется особая педагогическая поддержка. Очень важно, что на сегодняшний день учреждение уже на 80 процентов укомплектовано кадрами. Уверена, что здесь будет комфортно как ученикам, так и педагогам. Готовность объекта мы проверим в августе, непосредственно перед началом нового учебного года», — отметила Римма Утяшева.

Для «Единой России» партийные десанты — ключевой инструмент обратной связи. Партдесанты гарантируют, что наказы избирателей, заложенные в народную программу «Единой России», будут реализованы качественно и в срок. В ходе выездов представители власти, общественники, родители и подрядчики оперативно взаимодействуют и совместно решают все возникающие вопросы. Такой подход гарантирует прозрачность при возведении социально значимых объектов и укрепляет доверие граждан к процессу выполнения проектов.