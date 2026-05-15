В Башкирии упростили возмещение расходов бюджетных учреждений

Правительство Башкирии внесло изменение в порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству просвещения республики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Андрей Назаров.
Теперь учреждения смогут возместить расходы, которые ранее были произведены за счёт средств от приносящей доход деятельности (например, от платных услуг или аренды). Главное условие — эти расходы должны соответствовать целям, на которые выделяется субсидия.
Нововведение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
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