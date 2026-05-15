В Башкирии появится региональный сервисный уполномоченный

В документе поясняется, что должность регионального сервисного уполномоченного Национальной социальной инициативы в РБ создается «для обеспечения повышения удовлетворенности граждан социальными услугами посредством применения технологии проектирования решений по жизненным ситуациям».

Новый уполномоченный будет действовать в рамках законодательства Российской Федерации. Входит в состав Совета при Главе РБ по вопросам повышения качества жизни граждан. Он назначается и освобождается на должности правительством Республики Башкортостан.

В постановлении также указаны основные полномочия и задачи регионального сервисного уполномоченного. Например, он должен участвовать в формировании «дорожных карт» внедрения решений, разработанных по технологии проектирования решений по жизненным ситуациям, а также распространять в республике принципы человекоцентричности в социальной сфере, вырабатывать предложения по повышению качества представляемых гражданам услуг в соцсфере.

Ранее в Башкирии школам присвоили имена Героев России и Советского Союза.