В Башкирии появится региональный сервисный уполномоченный

В документе поясняется, что должность регионального сервисного уполномоченного Национальной социальной инициативы в РБ создается «для обеспечения повышения удовлетворенности граждан социальными услугами посредством применения технологии проектирования решений по жизненным ситуациям».
Новый уполномоченный будет действовать в рамках законодательства Российской Федерации. Входит в состав Совета при Главе РБ по вопросам повышения качества жизни граждан. Он назначается и освобождается на должности правительством Республики Башкортостан.
В постановлении также указаны основные полномочия и задачи регионального сервисного уполномоченного. Например, он должен участвовать в формировании «дорожных карт» внедрения решений, разработанных по технологии проектирования решений по жизненным ситуациям, а также распространять в республике принципы человекоцентричности в социальной сфере, вырабатывать предложения по повышению качества представляемых гражданам услуг в соцсфере.
Ранее в Башкирии школам присвоили имена Героев России и Советского Союза.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.