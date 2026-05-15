Башкирия принимает участие в форуме «Россия — исламский мир: KazanForum»

Пленарное заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир» в этом году посвящено теме «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром».

15 мая в качестве официальных представителей Башкортостана в форуме приняли участие заместитель руководителя администрации Главы республики по внутренней политике Данияр Абдрахманов и председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ Азат Фаттахов.

Данияр Абдрахманов выступил с приветственным словом от имени Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Он поблагодарил участников события за значительный вклад в укрепление государственно-конфессио­наль­­ного диалога и пожелал плодотвор­ной работы на благо наших народов.

«Россия испокон веков объединяет разные культуры и вероисповедания. В Башкортостане проживает более двух миллионов мусульман. Из 2300 религиозных объединений 1700 — мусульманские общины, — говорится в приветствии Главы Башкортостана. — В республике бережно хранят обычаи и традиции межнационального мира и межрелигиозного согласия. Во многом это заслуга наших духовных лидеров — Верховного муфтия России Талгата Таджуддина, Владыки митрополита Филарета, муфтия Республики Башкортостан Айнура Биргалина. Их взаимопонимание, уважение друг к другу, совместные усилия в социальном служении способствуют укреплению общего мира и согласия. У нас в республике не было, нет и, уверен, не будет конфликтов на религиозной почве. Сила России и Башкортостана — в верности многовековым духовным традициям, взаимном уважении представителей разных народов и религий, открытости миру».

Абдрахманов рассказал, что республика активно сотрудничает с исламскими странами. Башкирия — в числе четырех пилотных регионов, которые внедряют механизмы реализации федерального закона о партнерском финансировании. Это работает на привлечение в нашу экономику инвестиций из исламских стран.

Хорошие перспективы имеет индустрия «Халяль». Сегодня «халяльную» продукцию производят более 40 крупных предприятий республики. Сертификаты центра компетенций Роскачества в области продукции и услуг позволяют производителям поставлять продукты под маркой «халяль» в Оман, Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт, Алжир, Пакистан, Турцию без дополнительного специального контроля в этих странах.

Расширяются культурные и образовательные связи Башкортостана. Визитной карточкой республики стали объединяющие фестивали — «Сердце Евразии», «Туганлык», кинофестиваль «Сереб­ря­ный Акбузат», Международная книжная ярмарка «Китап-байрам», «Башкорт аты» и другие. Друзья из стран Центральной Азии ежегодно становятся желанными гостями этих важных форумов.

Башкирия подписала соглашения о сотрудни­честве с научными учреждениями, центрами народного творчества, домами дружбы народов, библиотеками Узбекистана и Казахстана. Пять лет действует Евразийская ассоциа­ция содействия исламскому образования, активно способствуя укреплению тесных связей между исламскими учебными центрами.

Светские вузы республики стали центрами притяжения для молодежи из многих исламских стран. Среди почти 10 тысяч иностранных студентов, обучающихся в вузах Башкортостана, около 6 тысяч из государств-членов Организации исламского сотрудни­чества. Созданный в Уфе современный межвузовский кампус Евразийского научно-образовательного центра открывает новые горизонты для академического и технологи­ческого сотрудничества с нашими партнёрами из исламских стран.

«В ходе специальной военной операции наша страна ведёт непримиримую борьбу с тем самым фашизмом, который наши деды и прадеды уже победили в памятном 45-м. Сегодня, как и наши предки, мы делаем „ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!“. И этот призыв вновь звучит в наших сердцах, — отметил Абдрахманов. — Особо хочу сказать, что имамы и православные священники из нашей республики духовно поддерживают наших бойцов на передовой. Наши религиозные организации вместе с органами власти заботятся об их семьях. Сегодня наш мир стремительно меняется. Благодаря последовательной и принципиальной позиции России на наших глазах идет формирование справедливого многополярного мира. Уверены, что многовековой духовный опыт и традиции добрососедства нашей страны послужат укреплению мира и согласия между народами и религиями. Желаем вам, уважаемые друзья, крепкого здоровья, мира и добра!»