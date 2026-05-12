Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии

Президент России Владимир Путин своим указом назначил судей федеральных судов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, председателем Сибайского городского суда назначен Алмаз Ахметжанов. Судьей Балтачевского межрайонного суда назначена Гульсылу Алибаева. Судьей Бирского межрайонного суда назначен Юрий Аймурзин. Судьей Гафурийского межрайонного суда назначена Лейсен Галикеева. Судьями арбитражного суда Республики Башкортостан назначены Леонид Лапука и Алина Хайдарова.
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