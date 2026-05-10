Эксперт: Башкирия достойно отметила 9 Мая в условиях возросшей угрозы

Российский политолог Алексей Мухин оценил, как Башкирия отметила День Победы в условиях возросшей внешней угрозы.

«Власти приграничных областей и тыловые регионы нашей страны, которые чаще всего подвергаются атакам вражеских БПЛА, отменили парады и очный формат «Бессмертного полка», – написал Алексей Мухин в социальных сетях. – Понимаю тех губернаторов, кто пошёл на эту меру и искал другие форматы проведения праздничных мероприятий 9 мая. Безопасность людей, конечно, не может быть второстепенным вопросом. Но при этом вполне очевидна и важность самой сути праздника: не дать врагу даже символически выдавить нас из нашей истории, из главного дня народной Победы».

По словам эксперта, есть и примеры местных властей, которые всё же решили организовать парады и вышли на них вместе с народом. Так поступили в Уфе, Казани, Пензе, Кирове и Самаре. В столице Башкирии масштабный Парад Победы проводится уже не первый год.

«Глава республики Радий Хабиров пришёл на праздничные мероприятия прежде всего как отец и муж, рядом с супругой и сыновьями. В этом жесте, думаю, не было показной бравады, но видна твёрдая уверенность, – написал Алексей Мухин. – Смысл ее в том, что бандитам не позволено нас запугать, разорвать связь поколений и, в конце концов, посягнуть на священный для всех нас день Великой Победы».

Политолог напомнил, что в столице Башкирии по площади шли те, кто хранит эстафету мужества: 25 парадных расчётов Уфимского территориального гарнизона, участники СВО, ветераны боевых действий, две тысячи курсантов и кадетов. Здесь живая связь времён: от тех, кто ковал Победу в 1945 году, до тех, кто сегодня защищает страну.

«Взять на себя ответственность за массовое мероприятие в такое непростое время – гражданское мужество и человеческая эмпатия, – считает эксперт. – Когда руководитель региона стоит на площади вместе с семьёй, он доверяет самое дорогое и чтит историческую память вместе с жителями региона. В этом, пожалуй, и есть главная суть великого праздника 9 Мая: оставаться смелыми, несмотря на испытания, сохранять достоинство, уважение и ту самую тихую народную силу, которая объединяет поколения и помогает нашим воинам идти вперёд, отстаивая суверенитет и безопасность Отечества».

Ранее Радий Хабиров рассказал, как Башкирия отметила праздник 9 Мая.