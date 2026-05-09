Премьер Башкирии показал деда, который пройдет в «Бессмертном полку» онлайн

9 Мая, как и миллионы других фронтовиков, в «Бессмертном полку» онлайн пройдет и дед премьер-министра правительства Башкирии Ефим Иванович Назаров. По словам главы кабинета министров, он вместе с детьми заранее подал заявку.

«Дедушка до войны успел создать семью — он очень любил мою бабушку. И троих детей успели родить, один из них мой отец. Вот только с войны не вернулся. Погиб в первый год на одном из тяжелейших участков фронта — в болотах Рамушевского „коридора смерти“. Как тысячи и тысячи советских солдат, он не увидел мирного неба, не вернулся домой к любимым. Не узнал, что через три года наступит Победа. И наступит именно благодаря ему и тысячам других солдат. В каждой семье есть свой такой солдат Победы. Свое имя, которое произносят с благодарностью. Кто-то вернулся с фронта, кто-то остался в земле под Ржевом, Сталинградом, Курском, Ленинградом, на Днепре, в Европе. Кто-то ковал Победу в тылу. Кто-то был ребенком войны и слишком рано узнал, что такое голод, страх и потери. Сегодня эта память снова объединяет нас», — написал в социальных сетях Андрей Назаров.

Ранее Башинформ публиковал признание Главы Башкирии Радия Хабирова о том, что он поет только в День Победы.