Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателей районных судов, судей Арбитражного и Верховного судов в Башкирии.
Согласно документу, судьей Верховного суда Башкирии назначена Алсу Адгамова, судьей Арбитражного суда РБ стала Елена Павлова.
Судьями Бирского межрайонного суда назначены Елена Саяхова и Диана Шакирова, председателем Гафурийского межрайонного суда — Ильфат Губайдуллин.
Глава государства этим же указом освободил от обязанностей представителя Президента РФ в квалификационных коллегиях судей РБ Алексея Касьянова.
Ранее Владимир Путин назначил новых арбитражных судей в Башкирии .
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