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27 Марта , 12:17

В Башкирии мэр Салавата покидает свой пост

telegram-канал главы администрации Салавата Альберта Муталова
Фото:telegram-канал главы администрации Салавата Альберта Муталова

Глава администрации города Салавата Альберт Муталов покидает свой пост. Сегодня его последний рабочий день на посту мэра. Чиновник «принял решение двигаться дальше». Об этом он написал на своей странице в соцсетях. Подводя итоги, Альберт Муталов отметил, что в администрации города в общей сложности проработал более 12 лет.

«Старался работать честно и добросовестно, вкладывая душу в каждое дело, чтобы Салават развивался, становился комфортнее и уютнее для каждого из вас. Эти годы стали для меня не только профессиональным, но и личностным ростом. Они были наполнены огромной ответственностью, напряженной работой и, конечно же, искренней любовью к Салавату», – отметил он.

Напомним, мэром города Альберта Муталова назначили в ноябре 2024 года. Ранее он занимал пост заместителя главы городской администрации по вопросам жизнеобеспечения.

Известно, что 45-летний чиновник родился в Салавате. Окончил юридический факультет Оренбургского государственного университета и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Свою трудовую деятельность начал в 2003 году ведущим специалистом Салаватского филиала государственной регистрационной палаты при минюсте Башкирии. Также работал ведущим специалистом, специалистом-экспертом, ведущим специалистом-экспертом, государственным регистратором городского отдела управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Башкирии, заместителем председателя комитета по управлению собственностью регионального минземимущества по городу Салавату.

Автор:Ляйсан Закирова
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