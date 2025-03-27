Уфимская компания получила премию правительства России

Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров вручил премии в области качества организациям из 12 регионов страны. В их числе оказалось предприятие из Уфы. Также в списке победителей есть ещё три уральские компании из Свердловской и Челябинской областей.

Властям нужно больше компаний, которые готовы ставить перед собой амбициозные задачи, сказал вице-премьер. Именно такой подход позволит успешно реализовать национальные проекты и укрепить научный, технологический и производственный потенциал, отметил Денис Мантуров.

Всего на конкурс поступили заявки из 70 регионов и по таким отраслям, как здравоохранение и медицина, образование, автопром, нефтепереработка, горнорудная, угольная, химическая промышленность, металлургия.