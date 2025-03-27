Глава Уфы поднялся на четвёртую строчку в рейтинге мэров

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поднялся на четвертую строчку в «Национальном рейтинге» мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров страны. Анализ работы за январь – март этого года подготовили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. Его объектами являются руководители 88 городов России.

В исследовании отмечается, что укрепление и рост позиций Ратмира Мавлиева обеспечен системной работой по оптимизации управления городским хозяйством. Наблюдатели характеризуют стиль работы мэра Уфы как системный и отмечают наличие у него большого количества управленческих инициатив, административной энергии и долгосрочный характер планирования развития города. Практически по всем ключевым направлениям повседневной работы (общественный транспорт, уборка города от снега, ЖКХ, поддержка СВО) наблюдается качественный рост.

Ранее сообщалось, что мэр Уфы открыл велосезон и отправился в рейд по улицам города.